На протяжении десятилетий следы Гертруды были связаны только с ее отцом, Сидором Стриксом, польским гражданином еврейского происхождения, который был депортирован и умер в тюрьме. Но судьба маленькой Труди отошла от трагической судьбы ее отца, и она была спасена. Об этом выяснилось через 81 год.

Руси считали, что Гертруда погибла в Освенциме, как и многие дети, которые были поглощены смертоносным механизмом лагерей смерти, убивая в первую очередь самых беззащитных. Тем не менее поиски девушки продолжались десятилетиями.

Проект имеет целью раскрыть истории солидарности и мужества в фашистской Италии времен расовых законов.

"Благодаря нашему исследованию нам удалось найти Труди в США и познакомить ее с семьей, которая ее спасла", - рассказала в интервью агентству ANSA историк Мария Грация Ланчеллотти.

Оказалось, что отец Гертруды, Исидор Стикс доверил девочку неизвестной женщине за несколько минут до того, как его депортировали в оккупированный нацистами Рим. Эта женщина впоследствии сбежала в США.

и именно в Регина Ковели Марчелла в феврале 1944 года Марчелла взяла под свой контроль жизнь Труди, которой было всего 5 лет. Отца Гертруды, Исидора должны были отвезти в Фоссоли, и из грузовика он смог только передать маленькую девочку тому неизвестному.

Труди не говорит ни слова по-итальянски, Марчелла не понимает по-польски, но она пополняет свою семью третьей, имея уже двоих детей. Маленькая девочка остается в этой семье, которую ей подарила судьба, до июня.

Затем ее матери Фанни удается узнать у еврейской общины Рима, где находится ее дочь, и отправляется за ней. Месяц живут в плену в монастыре.

Тогда спасение: они среди тысячи беженцев, которым на борту корабля Гиббонс, отправившегося из Неаполя 20 июля 1944 года, удалось добраться до США и остаться в лагере для беженцев Освего.

Труди все еще живет в США и имеет сына по имени Брайан. Ей 86 лет, и она жива благодаря солидарности, а также фатальности событий, которые определили так много жизней в те нечеловеческие годы.

