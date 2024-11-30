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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Девочка, которую считали погибшей в Аушвице, нашлась живой через 81 год

Девочка, которую считали погибшей в Аушвице, нашлась живой через 81 год

Киев  •  УНН

 • 1352 просмотра

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Исследователи нашли в США 86-летнюю Гертруду Стрикс, которую считали погибшей в Аушвице. Ее отец передал 5-летнюю дочь незнакомой женщине перед депортацией в 1944 году, что спасло девочке жизнь.

На протяжении десятилетий следы Гертруды были связаны только с ее отцом, Сидором Стриксом, польским гражданином еврейского происхождения, который был депортирован и умер в тюрьме. Но судьба маленькой Труди отошла от трагической судьбы ее отца, и она была спасена. Об этом выяснилось через 81 год.

Передает УНН со ссылкой на Ansa.

Руси считали, что Гертруда погибла в Освенциме, как и многие дети, которые были поглощены смертоносным механизмом лагерей смерти, убивая в первую очередь самых беззащитных. Тем не менее поиски девушки продолжались десятилетиями. 

Через 81 год после того, как город получил право на гражданское право (the right Civic), он получил право на гражданское право (The Right Civic). 

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Проект имеет целью раскрыть истории солидарности и мужества в фашистской Италии времен расовых законов.

"Благодаря нашему исследованию нам удалось найти Труди в США и познакомить ее с семьей, которая ее спасла", - рассказала в интервью агентству ANSA историк Мария Грация Ланчеллотти.

Оказалось, что отец Гертруды, Исидор Стикс доверил девочку неизвестной женщине за несколько минут до того, как его депортировали в оккупированный нацистами Рим. Эта женщина впоследствии сбежала в США.

  и именно в Регина Ковели Марчелла в феврале 1944 года Марчелла взяла под свой контроль жизнь Труди, которой было всего 5 лет. Отца Гертруды, Исидора должны были отвезти в Фоссоли, и из грузовика он смог только передать маленькую девочку тому неизвестному.   

Труди не говорит ни слова по-итальянски, Марчелла не понимает по-польски, но она пополняет свою семью третьей, имея уже двоих детей. Маленькая девочка остается в этой семье, которую ей подарила судьба, до июня.

Затем ее матери Фанни удается узнать у еврейской общины Рима, где находится ее дочь, и отправляется за ней. Месяц живут в плену в монастыре.

Тогда спасение: они среди тысячи беженцев, которым на борту корабля Гиббонс, отправившегося из Неаполя 20 июля 1944 года, удалось добраться до США и остаться в лагере для беженцев Освего.

Труди все еще живет в США и имеет сына по имени Брайан. Ей 86 лет, и она жива благодаря солидарности, а также фатальности событий, которые определили так много жизней в те нечеловеческие годы. 

Напомним

УНН передавал, что музей Аушвиц-Биркенау не пригласил представителей России на 80-ю годовщину освобождения лагеря 27 января 2025 года. Причина-агрессия России в Украине и непонимание ценности свободы.

Умерла пенсионерка-неонацистка Урсула Гавербек, которая отрицала Холокост21 нояб. 2024, 12:46 • 17330 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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