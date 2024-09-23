росію не запросять на 80-ту річницю визволення концтабору Аушвіц-Біркенау

Представників росії не запрошуватимуть на 80-ту річницю визволення нацистського концентраційного табору Аушвіц-Біркенау, яка відзначатиметься 27 січня 2025 року. В музеї заявили, що важко уявити присутність росії, яка явно не розуміє цінності свободи. Про це йдеться в заяві музею Аушвіц-Біркенау в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

27 січня 2025 року ми відзначатимемо 80-ту річницю визволення німецького нацистського концентраційного табору смерті Аушвіц. Основний захід пам’яті розпочнеться о 16.00 у спеціальному наметі, що стоїть над воротами колишнього табору Аушвіц II-Біркенау. На запитання Польського агентства преси, чи буде на пам’ятних заходах представлена росія, яка була відсутня через її агресію в Україні протягом останніх двох років, режисер Пьотр Цивінський сказав: "Важко уявити присутність росії, яка явно не розуміє цінності свободи. Така присутність була б цинічною. Я хотів би, щоб це стало можливим колись знову, але будьмо серйозними – це точно не станеться в найближчі чотири місяці - йдеться в заяві.

Зазначається, що 26 та 27 січня 2025 року музей буде закритий для відвідувачів, проте для тих, хто бажає вшанувати цю особливу річницю на місці Меморіалу 27 січня буде підготовлено спеціальний відкритий сектор.

Довідково

27 січня у всьому світі відбуваються заходи з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Подія була започаткована резолюцією Генасамблеї ООН у 2005 році. Саме 27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого та найстрашнішого нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау (Освенцім). З травня 1940 року у цьому таборі смерті було знищено близько двох мільйонів євреїв. Всього з 1933 по 1945 рік німецькі нацисти та їх пособники у Європі вбили більше шести мільйонів євреїв, з яких більше 1,5 мільйони були дітьми.

Нагадаємо

російську делегацію запросили на святкування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня, але без президента володимира путіна через його війну в Україні.