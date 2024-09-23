росію не запросять на 80-ту річницю визволення концтабору Аушвіц-Біркенау
Київ • УНН
Музей Аушвіц-Біркенау не запросить представників Росії на 80-ту річницю визволення табору 27 січня 2025 року. Причина - агресія Росії в Україні та нерозуміння цінності свободи.
Представників росії не запрошуватимуть на 80-ту річницю визволення нацистського концентраційного табору Аушвіц-Біркенау, яка відзначатиметься 27 січня 2025 року. В музеї заявили, що важко уявити присутність росії, яка явно не розуміє цінності свободи. Про це йдеться в заяві музею Аушвіц-Біркенау в соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
27 січня 2025 року ми відзначатимемо 80-ту річницю визволення німецького нацистського концентраційного табору смерті Аушвіц. Основний захід пам’яті розпочнеться о 16.00 у спеціальному наметі, що стоїть над воротами колишнього табору Аушвіц II-Біркенау. На запитання Польського агентства преси, чи буде на пам’ятних заходах представлена росія, яка була відсутня через її агресію в Україні протягом останніх двох років, режисер Пьотр Цивінський сказав: "Важко уявити присутність росії, яка явно не розуміє цінності свободи. Така присутність була б цинічною. Я хотів би, щоб це стало можливим колись знову, але будьмо серйозними – це точно не станеться в найближчі чотири місяці
Зазначається, що 26 та 27 січня 2025 року музей буде закритий для відвідувачів, проте для тих, хто бажає вшанувати цю особливу річницю на місці Меморіалу 27 січня буде підготовлено спеціальний відкритий сектор.
Довідково
27 січня у всьому світі відбуваються заходи з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Подія була започаткована резолюцією Генасамблеї ООН у 2005 році. Саме 27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого та найстрашнішого нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау (Освенцім). З травня 1940 року у цьому таборі смерті було знищено близько двох мільйонів євреїв. Всього з 1933 по 1945 рік німецькі нацисти та їх пособники у Європі вбили більше шести мільйонів євреїв, з яких більше 1,5 мільйони були дітьми.
Нагадаємо
російську делегацію запросили на святкування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня, але без президента володимира путіна через його війну в Україні.