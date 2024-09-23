росію не запросять на 80-ту річницю визволення концтабору Аушвіц-Біркенау

ukenru
06:19 • 26494 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 70164 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 128926 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 173147 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 135654 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 124042 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 121224 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 155768 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76363 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84700 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.1 м/с
91 %
749 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 62694 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 55667 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 54261 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 54269 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 51360 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 24767 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 173106 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 155751 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 190381 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 525265 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 2044 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 12419 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 39090 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 38275 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 40141 перегляди
Актуальне
росію не запросять на 80-ту річницю визволення концтабору Аушвіц-Біркенау

росію не запросять на 80-ту річницю визволення концтабору Аушвіц-Біркенау

Київ • УНН

 • 21912 перегляди

Музей Аушвіц-Біркенау не запросить представників Росії на 80-ту річницю визволення табору 27 січня 2025 року. Причина - агресія Росії в Україні та нерозуміння цінності свободи.

Представників росії не запрошуватимуть на 80-ту річницю визволення нацистського концентраційного табору Аушвіц-Біркенау, яка відзначатиметься 27 січня 2025 року. В музеї заявили, що важко уявити присутність росії, яка явно не розуміє цінності свободи. Про це йдеться в заяві музею Аушвіц-Біркенау в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

27 січня 2025 року ми відзначатимемо 80-ту річницю визволення німецького нацистського концентраційного табору смерті Аушвіц. Основний захід пам’яті розпочнеться о 16.00 у спеціальному наметі, що стоїть над воротами колишнього табору Аушвіц II-Біркенау. На запитання Польського агентства преси, чи буде на пам’ятних заходах представлена росія, яка була відсутня через її агресію в Україні протягом останніх двох років, режисер Пьотр Цивінський сказав: "Важко уявити присутність росії, яка явно не розуміє цінності свободи. Така присутність була б цинічною. Я хотів би, щоб це стало можливим колись знову, але будьмо серйозними – це точно не станеться в найближчі чотири місяці

- йдеться в заяві.

Зазначається, що 26 та 27 січня 2025 року музей буде закритий для відвідувачів, проте для тих, хто бажає вшанувати цю особливу річницю на місці Меморіалу 27 січня буде підготовлено спеціальний відкритий сектор.

Довідково

27 січня у всьому світі відбуваються заходи з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Подія була започаткована резолюцією Генасамблеї ООН у 2005 році. Саме 27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого та найстрашнішого нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау (Освенцім). З травня 1940 року у цьому таборі смерті було знищено близько двох мільйонів євреїв. Всього з 1933 по 1945 рік німецькі нацисти та їх пособники у Європі вбили більше шести мільйонів євреїв, з яких більше 1,5 мільйони були дітьми.

Нагадаємо

російську делегацію запросили на святкування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня, але без президента володимира путіна через його війну в Україні.

Павло Башинський

Павло Башинський

Новини Світу
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$86,622.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,050.80
Ethereum
$2,055.85