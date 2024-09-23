Россию не пригласят на 80-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау

Представителей России не будут приглашать на 80-ю годовщину освобождения нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, которая будет отмечаться 27 января 2025 года. В музее заявили, что трудно представить присутствие России, которая явно не понимает ценности свободы. Об этом говорится в заявлении музея Аушвиц-Биркенау в соцсети Х, передает УНН.

Детали

27 января 2025 года мы будем отмечать 80-ю годовщину освобождения немецкого нацистского концентрационного лагеря смерти Аушвиц. Основное мероприятие памяти начнется в 16.00 в специальной палатке, стоящей над воротами бывшего лагеря Аушвиц II-Биркенау. На вопрос Польского агентства прессы, будет ли на памятных мероприятиях представлена россия, которая отсутствовала из-за ее агрессии в Украине в течение последних двух лет, режиссер Петр Цивинский сказал: «Трудно представить присутствие России, которая явно не понимает ценности свободы. Такое присутствие было бы циничным. Я хотел бы, чтобы это стало возможным когда-то снова, но будем серьезными - это точно не произойдет в ближайшие четыре месяца - говорится в заявлении.

Отмечается, что 26 и 27 января 2025 года музей будет закрыт для посетителей, однако для тех, кто желает почтить эту особую годовщину на месте Мемориала 27 января будет подготовлен специальный открытый сектор.

Справочно

27 января во всем мире проходят мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. Событие было основано резолюцией Генассамблеи ООН в 2005 году. Именно 27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта освободили узников крупнейшего и самого страшного нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). С мая 1940 года в этом лагере смерти было уничтожено около двух миллионов евреев. Всего с 1933 по 1945 год немецкие нацисты и их пособники в Европе убили более шести миллионов евреев, из которых более 1,5 миллиона были детьми.

Напомним,

российскую делегацию пригласили на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня, но без президента Владимира Путина из-за его войны в Украине.