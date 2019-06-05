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Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 тонн золота, принадлежит Венесуэле, в связи с невыплатой им платежей по кредиту, полученному в 2016 году. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

По его данным, в 2016 году правительство Венесуэлы получило кредит в размере 750 млн долларов от Deutsche Bank, оставив в качестве залога 20 тонн золота. В связи с пропуском платежей Deutsche Bank принял решение прекратить действие кредитного договора, срок которого должен был истечь в 2021 году, и взять под свой контроль золото.

Агентство отмечает, что представители Deutsche Bank и Центрального банка Венесуэлы отказались комментировать ситуацию.

Напоминаем, Венесуэла в мае получила 570 млн долларов от продажи золота. По данным СМИ, 9,7 тонны драгоценного металла продали 10 мая, а 13 мая еще 4 тонны. Всего же с начала апреля Венесуэла продала 23 тонны золота. Один из собеседников Bloomberg заявил, что вырученные средства пойдут на финансирование импорта через внешнее торговое представительство страны.

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