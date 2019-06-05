Deutsche Bank конфіскував 20 тонн венесуельського золота
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Німецький Deutsche Bank прийняв рішення взяти під свій контроль 20 тонн золота, що належить Венесуелі, в зв’язку з невиплатою нею платежів за кредитом, отриманим в 2016 році. Про це у вівторок повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, інформує УНН.
За його даними, в 2016 році уряд Венесуели отримало кредит в розмірі 750 млн доларів від Deutsche Bank, залишивши в якості застави 20 тонн золота. У зв’язку з пропуском платежів Deutsche Bank прийняв рішення припинити дію кредитного договору, термін якого повинен був закінчитися в 2021 році, і взяти під свій контроль золото.
Агентство відзначає, що представники Deutsche Bank і Центрального банку Венесуели відмовилися коментувати ситуацію.
Нагадуємо, Венесуела у травні отримала 570 млн доларів від продажу золота. За даними ЗМІ, 9,7 тонни дорогоцінного металу продали 10 травня, а 13 травня ще 4 тонни. Всього ж з початку квітня Венесуела продала 23 тонни золота. Один зі співрозмовників Bloomberg заявив, що виручені кошти підуть на фінансування імпорту через зовнішнє торгове представництво країни.