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Детский дом семейного типа из Донецкой области получил новое помещение в Киевской области

Детский дом семейного типа из Донецкой области получил новое помещение в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 3438 просмотра

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Детский дом семейного типа семьи Тарусиных переехал из Донецкой области в Васильков из-за войны. Государство приобрело для семьи с 10 детьми новый просторный дом со всеми удобствами.

Детский дом семейного типа из Донецкой области получил новое жилье в Василькове Киевской области. Большой дом для семьи Екатерины и Алексея Тарусиных приобрели за счет субвенции из государственного бюджета. Об этом рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Семья Тарусиных почти пять лет дарит любовь и заботу десяти детям в возрасте от 4 до 16 лет, которые остались без родительской опеки. На Киевщине большая семья поселилась после того, как была вынуждена эвакуироваться из Донецкой области из-за постоянных обстрелов российского агрессора.

"Новый дом имеет все необходимые условия для комфортного проживания. Просторные комнаты, современная кухня, детские игровые зоны - все это позволит детям иметь все необходимое для развития и обучения. Искренне поздравляю семью Тарусиных с этим важным событием! Пусть новый дом станет местом, где будет царить любовь и гармония, а для детей - настоящим домом, где они смогут почувствовать себя по-настоящему счастливыми. Благодарен таким семьям, которые открыли свои сердца и дом для детей, нуждающихся в любви и заботе. Вы - пример человечности и силы духа!" - добавил Кравченко.

Совместно с центральными органами власти Киевская областная государственная администрация активно работает над созданием комфортных условий для детских домов семейного типа.

"Мы понимаем, насколько важным является обеспечение тепла, уюта и поддержки для детей, которые растут в таких семьях", - отметил начальник Киевской ОВА.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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