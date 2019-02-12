"Детройт" без Михайлюка одержал четвертую подряд победу в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. “Детройт Пистонс” Святослава Михайлюка провел домашнюю встречу чемпионата НБА с “Вашингтон Уизардс”, передает корреспондент УНН.
В первой половине стоит выделить дуэль лидеров команд форварда “Пистонс” Блейка Гриффина и защитника гостей Брэдли Белая. Гриффин имел уже 20 очков по итогам 2 четвертей. Кроме того, во втором промежутке ему удалось реализовать дальние броски в трех подряд атаках команды — 61:59.
После большого перерыва команда Михайлюка оторвалась в счете и праздновала выигрыш 121:112.
Стоит отметить, что центровому победителей Драммонду не хватило одного очка для повторения личного рекорда карьеру — 32.
Зато украинец Михайлюк просидел весь поединок в запасе.
Добавим, что 26 побед при 29 поражениях позволяют “Пистонс” входить в зону плей-офф Восточной конференции — 8 ступень.