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"Детройт" без Михайлюка одержал четвертую подряд победу в НБА

"Детройт" без Михайлюка одержал четвертую подряд победу в НБА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. “Детройт Пистонс” Святослава Михайлюка провел домашнюю встречу чемпионата НБА с “Вашингтон Уизардс”, передает корреспондент УНН.

В первой половине стоит выделить дуэль лидеров команд форварда “Пистонс” Блейка Гриффина и защитника гостей Брэдли Белая. Гриффин имел уже 20 очков по итогам 2 четвертей. Кроме того, во втором промежутке ему удалось реализовать дальние броски в трех подряд атаках команды — 61:59.

После большого перерыва команда Михайлюка оторвалась в счете и праздновала выигрыш 121:112.

Стоит отметить, что центровому победителей Драммонду не хватило одного очка для повторения личного рекорда карьеру — 32.

Зато украинец Михайлюк просидел весь поединок в запасе.

Добавим, что 26 побед при 29 поражениях позволяют “Пистонс” входить в зону плей-офф Восточной конференции — 8 ступень.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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