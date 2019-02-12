"Детройт" без Михайлюка здобув четверту поспіль перемогу в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. “Детройт Пістонс” Святослава Михайлюка провів домашню зустріч чемпіонату НБА із “Вашингтон Візардс”, передає кореспондент УНН.
У першій половині варто виділити дуель лідерів команд форварда “Пістонс” Блейка Гріффіна та захисника гостей Бредлі Біла. Гріффін мав вже 20 очок за підсумками 2 чвертей. Крім того, в другому проміжку йому вдалося реалізувати дальні кидки в трьох поспіль атаках команди — 61:59.
Після великої перерви команда Михайлюка відірвалася у рахунку та святкувала виграш 121:112.
Варто відзначити, що центровому переможців Драммонду не вистачило одного очка для повторення особистого рекорду кар’єру — 32.
Натомість українець Михайлюк просидів весь поєдинок в запасі.
Додамо, що 26 перемог при 29 поразках дозволяють “Пістонс” входити в зону плей-оф Східної конференції — 8 сходинка.