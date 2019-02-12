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"Детройт" без Михайлюка здобув четверту поспіль перемогу в НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. “Детройт Пістонс” Святослава Михайлюка провів домашню зустріч чемпіонату НБА із “Вашингтон Візардс”, передає кореспондент УНН.

У першій половині варто виділити дуель лідерів команд форварда “Пістонс” Блейка Гріффіна та захисника гостей Бредлі Біла. Гріффін мав вже 20 очок за підсумками 2 чвертей. Крім того, в другому проміжку йому вдалося реалізувати дальні кидки в трьох поспіль атаках команди — 61:59.

Після великої перерви команда Михайлюка відірвалася у рахунку та святкувала виграш 121:112.

Варто відзначити, що центровому переможців Драммонду не вистачило одного очка для повторення особистого рекорду кар’єру — 32.

Натомість українець Михайлюк просидів весь поєдинок в запасі.

Додамо, що 26 перемог при 29 поразках дозволяють “Пістонс” входити в зону плей-оф Східної конференції — 8 сходинка.

Українські Національні Новини

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