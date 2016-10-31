Детективы НАБУ открыли 245 производств в рамках борьбы с коррупцией - АП

Указано также, что на конец сентября детективы НАБУ составили 34 обвинительных акта и сообщили о подозрении 100 лицам..

Как отмечается, НАПК на конец сентября утвердило выводы и результаты анализа 395 отчетов политических партий об имуществе, доходах, финансовых обязательствах за первый и второй кварталы.