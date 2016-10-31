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15 марта, 19:03 • 115864 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168698 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139259 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131621 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113495 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105867 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101736 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136050 просмотра

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Детективы НАБУ открыли 245 производств в рамках борьбы с коррупцией - АП

Детективы НАБУ открыли 245 производств в рамках борьбы с коррупцией - АП

Киев • УНН

 • 6839 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро по состоянию на конец сентября этого года открыли 245 уголовных производств в рамках борьбы с коррупцией. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Администрацией Президента в Twitter, передает УНН.

Указано также, что на конец сентября детективы НАБУ составили 34 обвинительных акта и сообщили о подозрении 100 лицам..

Как отмечается, НАПК на конец сентября утвердило выводы и результаты анализа 395 отчетов политических партий об имуществе, доходах, финансовых обязательствах за первый и второй кварталы.

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