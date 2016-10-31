Детективы НАБУ открыли 245 производств в рамках борьбы с коррупцией - АП
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро по состоянию на конец сентября этого года открыли 245 уголовных производств в рамках борьбы с коррупцией. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Администрацией Президента в Twitter, передает УНН.
Указано также, что на конец сентября детективы НАБУ составили 34 обвинительных акта и сообщили о подозрении 100 лицам..
Как отмечается, НАПК на конец сентября утвердило выводы и результаты анализа 395 отчетов политических партий об имуществе, доходах, финансовых обязательствах за первый и второй кварталы.