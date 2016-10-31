Детективи НАБУ відкрили 245 проваджень у рамках боротьби з корупцією - АП
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро станом на кінець вересня цього року відкрили 245 кримінальних проваджень у рамках боротьби з корупцією. Про це свідчать дані, оприлюдненні Адміністрацією Президента у Twitter, передає УНН.
Вказано також, що на кінець вересня детективи НАБУ склали 34 обвинувальні акти і повідомили про підозур 100 особам.
Як зазначається, НАЗК на кінець вересня затвердило висновки і результати аналізу 395 звітів політичних партій про майно, доходи, фінансові зобов'язання за перший і другий квартали.