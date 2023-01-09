"Десятки столкнулись с этим циничным преступлением рф": Резников рассказал о третьем из шести нарушений в отношении детей во время войны
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter раскрыл третье из шести нарушений, которые совершила россия в отношении детей во время войны – это сексуальное насилие. Об этом информирует УНН.
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«Изнасилование и другие формы сексуального насилия, связанные с войной. Десятки украинских детей столкнулись с этим циничным военным преступлением рф как непосредственные жертвы и/или свидетели. Невероятно, сколько из них до сих пор не могут говорить о своей боли...» – написал Резников.
3-е. Изнасилования и другие формы сексуального насилия, связанного с конфликтом.
Десятки детей столкнулись с этим циничным военным преступлением в качестве непосредственных жертв и/или свидетелей. Невозможно представить, сколько из них до сих пор не могут рассказать о своей боли...#tribunal4russia
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Напомним
6 января Резников начал новую серию твитов о нарушении россиянами правил и обычаев ведения войны, закрепленных в международных актах. Речь идет о 6 видах серьезных нарушений в отношении детей во время вооруженных конфликтов, которые приведены в резолюции Совета Безопасности ООН 1261 (1999).
Первое преступление касается убийства детей.
Второе – о вербовке и использовании детей в своих целях.