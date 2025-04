“Десятки зіткнулися з цим цинічним злочином рф”: Резніков розповів про третє з шести порушень щодо дітей під час війни

Цитата

«Зґвалтування та інші форми сексуального насильства, пов'язані з війною. Десятки українсьх дітей зіткнулися з цим цинічним воєнним злочином росії як безпосередні жертви та/або свідки. Неймовірно, скільки з них досі не можуть говорити про свій біль...» – написав Резніков.

3rd. Rape and other forms of conflict-related sexual violence.

Dozens of children faced this cynical war crime as direct victims and/or witnesses. Inconceivable, how many of them still cannot talk about their pain...#tribunal4russia

4/7 https://t.co/5e6CWFCfVA

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 9, 2023

Нагадаємо

6 січня Резніков розпочав нову серію твітів про порушення росіянами правил та звичаїв ведення війни, закріплених у міжнародних актах. Йдеться про 6 видів серйозних порушень щодо дітей під час збройних конфліктів, які наведені в резолюції Ради Безпеки ООН 1261 (1999).

Перший злочин стосується вбивства дітей.

Другий – про вербування та використання дітей в своїх цілях.