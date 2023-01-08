Резніков розповів, як рф намагалася використати дітей для отримання важливої інформації

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У новому твіті міністр розповів про вербування та використання дітей, що є не просто підступом, а військовим злочином.

Цитата

“росіяни намагалися використовувати українських дітей для неусвідомленого надання інформації про розташування стратегічно важливих об'єктів через мобільну гру. Це не просто пастка, це військовий злочин”, – написав Резніков.

Доповнення

6 січня Резніков розпочав нову серію твітів про порушення росіянами правил та звичаїв ведення війни, закріплених у міжнародних актах. Йдеться про 6 видів серйозних порушень щодо дітей під час збройних конфліктів, які наведені в резолюції Ради Безпеки ООН 1261 (1999).

Першим злочин стосується вбивства дітей.



