Резніков розповів, як рф намагалася використати дітей для отримання важливої інформації
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков у своєму Twitter розкрив друге з шести порушень, які вчинила росія стосовно дітей під час війни, передає УНН.
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У новому твіті міністр розповів про вербування та використання дітей, що є не просто підступом, а військовим злочином.
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“росіяни намагалися використовувати українських дітей для неусвідомленого надання інформації про розташування стратегічно важливих об'єктів через мобільну гру. Це не просто пастка, це військовий злочин”, – написав Резніков.
Доповнення
6 січня Резніков розпочав нову серію твітів про порушення росіянами правил та звичаїв ведення війни, закріплених у міжнародних актах. Йдеться про 6 видів серйозних порушень щодо дітей під час збройних конфліктів, які наведені в резолюції Ради Безпеки ООН 1261 (1999).
Першим злочин стосується вбивства дітей.