Резников рассказал, как рф пыталась использовать детей для получения важной информации

Детали

В новом твите министр рассказал о вербовке и использовании детей, что является не просто коварством, а военным преступлением.

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“россияне пытались использовать украинских детей для неосознанного предоставления информации о расположении стратегически важных объектов через мобильную игру. Это не просто ловушка, это военное преступление”, – написал Резников.

Дополнение

6 января Резников начал новую серию твитов о нарушении россиянами правил и обычаев ведения войны, закрепленных в международных актах. Речь идет о 6 видах серьезных нарушений в отношении детей во время вооруженных конфликтов, которые приведены в резолюции Совета Безопасности ООН 1261 (1999).

Первым преступление касается убийства детей.



