Резников рассказал, как рф пыталась использовать детей для получения важной информации
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Министр обороны Алексей Резников в своем Twitter раскрыл второе из шести нарушений, которые совершила россия в отношении детей во время войны, передает УНН.
Детали
В новом твите министр рассказал о вербовке и использовании детей, что является не просто коварством, а военным преступлением.
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“россияне пытались использовать украинских детей для неосознанного предоставления информации о расположении стратегически важных объектов через мобильную игру. Это не просто ловушка, это военное преступление”, – написал Резников.
Дополнение
6 января Резников начал новую серию твитов о нарушении россиянами правил и обычаев ведения войны, закрепленных в международных актах. Речь идет о 6 видах серьезных нарушений в отношении детей во время вооруженных конфликтов, которые приведены в резолюции Совета Безопасности ООН 1261 (1999).
Первым преступление касается убийства детей.