"росія вчинила їх усі": Резніков розповів про перший з шести серйозних порушень щодо дітей під час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков у новій серії твітів зазначив, що є шість серйозних порушень щодо дітей під час війни, і росія вчинила їх усі. Перше стосується вбивства та калічення дітей, вказав голова Міноборони, передає УНН.
Деталі
Резніков 6 січня розпочав нову серію твітів про порушення росіянами правил та звичаїв ведення війни, закріплених у міжнародних актах. Цього разу йдеться про 6 видів серйозних порушень щодо дітей під час збройних конфліктів, які наведені в резолюції Ради Безпеки ООН 1261 (1999).
Сьогодні, 7 січня він опублікував перший.
Цитата
«1-й. Вбивства та калічення дітей. З 24 лютого 2022 року загинуло 453 дитини та поранено 877. Однак реальні цифри набагато вищі. росія вчиняє військові злочини і не планує зупинятися», - написав Резніков у Twitter.
Доповнення
У Білопіллі Сумської області рашисти обстріляли лікарню, внаслідок чого загинула дитина.