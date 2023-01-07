"россия совершила их все": Резников рассказал о первом из шести серьезных нарушений в отношении детей во время войны

Детали

Резников 6 января начал новую серию твитов о нарушении россиянами правил и обычаев ведения войны, закрепленных в международных актах. На этот раз речь идет о 6 видах серьезных нарушений в отношении детей во время вооруженных конфликтов, которые приведены в резолюции Совета Безопасности ООН 1261 (1999).

Сегодня, 7 января, он опубликовал первое.

Цитата

«1-е. Убийства и увечья детей. С 24 февраля 2022 года погибло 453 ребенка и ранено 877. Однако реальные цифры гораздо выше. россия совершает военные преступления и не планирует останавливаться», - написал Резников в Twitter.

Дополнение

В Белополье Сумской области рашисты обстреляли больницу, в результате чего погиб ребенок.