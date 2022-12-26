рф продовжує атаки на українські лікарні попри міжнародне право: у Білопіллі обстріляли медзаклад, загинула дитина - Резніков

Цитата

“У Білопіллі (Сумська область) росіяни обстріляли цивільну лікарню, загинула дитина. Хоча 4-та Женевська конвенція, 1-й додатковий протокол і звичайне право за будь-яких обставин захищають лікарні від нападу, росія продовжує атакувати українські лікарні та скоює воєнні злочини”, – написав міністр у своєму Twitter.

Доповнення

З моменту звільнення території Харківської області правоохоронці вже зареєстрували 3 853 воєнних злочини, з яких більшість це порушення законів та звичаїв війни.