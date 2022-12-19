Поліція Харківщини вже зареєструвала 3853 військових злочини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. З моменту звільнення території Харківської області правоохоронці вже зареєстрували 3 853 військових злочини, з яких більшість це порушення законів та звичаїв війни. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення поліції Харківщини.
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«Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 3 853 воєнних злочини, з яких найбільше 3435 - за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 359 - за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.
Крім того, тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 2019,1 га. Вилучено 26 904 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4 577.
Додамо
Також у поліції повідомили, що протягом минулої доби правоохоронцями за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 8 осіб.