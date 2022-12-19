Полиция Харьковщины уже зарегистрировала 3853 военных преступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. С момента освобождения территории Харьковской области правоохранители уже зарегистрировали 3 853 военных преступлений, из которых большинство это нарушение законов и обычаев войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение полиции Харьковщины.
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«Следственными подразделениями Национальной полиции Украины осуществляются мероприятия по регистрации военных преступлений в освобожденных населенных пунктах. Всего с начала деоккупационных мероприятий зарегистрировано 3 853 военных преступления, из которых больше 3435 - по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и 359 – по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.
Кроме того, продолжаются работы по обследованию и разминированию населенных пунктов. Сотрудниками взрывотехнической службы с начала деоккупационных мероприятий обследована территория общей площадью около 2019,1 га. Изъято 26 904 взрывоопасных предметов, уничтожено – 4 577.
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Также в полиции сообщили, что за прошедшие сутки правоохранителями по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлены для проверки 8 человек.