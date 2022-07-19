Десятки морских черепах были зарезаны у берегов Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Японский рыбак признался, что зарезал десятки морских черепах, что охраняются на южном японском острове после того, как они попали в его рыболовные сети. Об этом пишет The Japan Times, передает УНН.
Детали
От 30 до 50 зеленых морских черепах были найдены мертвыми или умирающими с ножевыми ранениями на шее и в других местах на пляже удаленного острова Кумедзима, примерно в 1600 километрах юго-западнее Токио.
По словам Йосимицу Цукакоши, старшего сотрудника Кумедзима Умигаме-кан, местного органа по охране морских черепах, это была "чрезвычайно ужасная сцена".
"Морские черепахи – нежные существа, и они не убегают, когда к ним приближается человек, – сказал Цукакоши. – Я не мог поверить, что это может произойти в наши дни".
Рыбак, чье имя не разглашается, рассказал, что он освободил многих запутанных черепах, но после борьбы с животными начал колоть их, пытаясь ослабить сети.
Местное городское правительство и полиция расследуют обстоятельства гибели.
Газета Okinawa Times пишет о том, что некоторые рыбаки в этом районе считают, что популяция черепах увеличивается. Черепахи могут столкнуться с рыбацкими лодками, ранить себя и повредить винты кораблей. Рыбаки также озабочены тем, что черепахи поедают морскую траву, которая является домом для рыбы, от которой они зависят в плане средств к существованию.