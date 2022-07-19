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Десятки морських черепах були зарізані біля берегів Японії

Десятки морських черепах були зарізані біля берегів Японії

Київ • УНН

 • 241932 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Японський рибалка зізнався, що зарізав десятки морських черепах, що охороняються на південному японському острові після того, як вони потрапили в його рибальські сіті. Про це пише The Japan Times, передає УНН.

Деталі

Від 30 до 50 зелених морських черепах були знайдені мертвими або вмираючими з ножовими пораненнями на шиї та в інших місцях на пляжі віддаленого острова Кумедзима, приблизно в 1600 кілометрах на південний захід від Токіо.

За словами Йосіміцу Цукакоші, старшого співробітника Кумедзіма Умігаме-кан, місцевого органу з охорони морських черепах, це була "надзвичайно жахлива сцена".

"Морські черепахи - ніжні істоти, і вони не тікають, коли до них наближається людина, - сказав Цукакоші. - Я не міг повірити, що це може статися в наші дні".

Рибалка, чиє ім'я не розголошується, розповів, що він звільнив багатьох заплутаних черепах, але після боротьби з тваринами почав колоти їх, намагаючись послабити сіті.

Місцевий міський уряд і поліція розслідують обставини загибелі.

Газета Okinawa Times пише про те, що деякі рибалки в цьому районі вважають, що популяція черепах збільшується. Черепахи можуть зіткнутися з рибальськими човнами, поранити себе та пошкодити гвинти кораблів. Рибаки також стурбовані тим, що черепахи поїдають морську траву, яка є домом для риби, від якої вони залежать у плані засобів для існування.

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