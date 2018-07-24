Десять футболистов претендуют на звание лучшего игрока года ФИФА

В список вошли сразу трое новоиспеченных чемпионов мира-2018 из сборной Франции - Гризманн, Килиан Мбаппе, Рафаэль Варан.

На звание лучшего футболиста года от ФИФА также претендуют: бельгийцы Кевин Де Брюйне и Эден Азар, англичанин Кейн, аргентинец Лионель Месси, хорват Лука Модрич и египтянин Мохаммед Салах.

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Отметим, что десять имен были отобраны группой ФИФА Legends, за свои достижения в период 3 июля 2017 года по 15 июля 2018 года включительно.

Добавим, что болельщики также смогут проголосовать за свою кандидатуру. Однако, голоса от поклонников будут равномерно учитываться вместе с голосами журналистов и тренеров национальных сборных и капитанов.