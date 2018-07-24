Десять футболістів претендують на звання кращого гравця року ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Міжнародна федерація футболу оголосила список номінантів на звання "Кращий футболіст 2018 року", повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.
До списку увійшли одразу троє новоспечених чемпіонів світу-2018 зі збірної Франції – Антуан Грізманн, Кіліан Мбаппе, Рафаель Варан.
На звання кращого футболіста року від ФІФА також претендують: бельгійці Кевін Де Брюйне і Еден Азар, англієць Харрі Кейн, аргентинець Ліонель Мессі, хорват Лука Модріч та єгиптянин Мохаммед Салах.
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Зазначимо, що десять імен були відібрані групою ФІФА Legends, за свої досягнення в період 3 липня 2017 по 15 липня 2018 року включно.
Додамо, що вболівальники також зможуть проголосувати за свою кандидатуру. Однак, голоси від шанувальників будуть рівномірно враховуватися разом з голосами журналістів і тренерів національних збірних і капітанів.