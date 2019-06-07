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Десять детей арестованной в Грузии украинки вернулись домой

Десять детей арестованной в Грузии украинки вернулись домой

Киев  •  УНН

 • 23422 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Этой ночью в Украину вернулись 10 детей задержанной в Грузии украинки. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы - начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

"Дома "даже дым сладок". Эти слова Леси Украинки подтверждают важность домашнего очага для 10 украинских детей, которые этой ночью вернулись из Грузии. Они - дома. А мы работаем для скорейшего возвращения домой их матери", - сказал Кирилич УНН.

Ранее МИД Украины сообщал о том, что работает над вопросом обеспечения правовых оснований, чтобы передать 10 детей гражданки Украины, задержанной в Грузии, их бабушке в Украине. За ними в Грузию решили отправить президентский самолет.

Добавим, 37-летняя Юлия Сусляк вместе с десятью детьми прибыла в Грузию 8 апреля. Несовершеннолетних, по документам являющимися ее детьми, она планировала вывезти в Абхазию. В частности, грузинские правоохранители по линии Интерпола сообщили, что разыскивают 11-го ребенка гражданки Украины, которая на днях была задержана по обвинению в торговле несовершеннолетними. Сусляк заподозрили в торговле детьми, потому что четыре ребенка из 10-и - 2017 года рождения, а еще трое - 2018 года рождения.

Как сообщал УНН, тбилисский городской суд избрал для Сусляк мерой пресечения арест. Предварительное слушание по делу назначено на 20 июня. Обвиняемой грозит от 14 до 17 лет лишения свободы.

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