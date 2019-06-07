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Десять дітей арештованої в Грузії українки повернулись додому

Десять дітей арештованої в Грузії українки повернулись додому

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Цієї ночі в Україну повернулись 10 дітей затриманої у Грузії украінки. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

"Вдома "навіть дим солодкий". Ці слова Лесі Українки підтверджують важливість домашнього вогнища для 10 українських дітей, які цієї ночі повернулися з Грузії. Вони - вдома. А ми працюємо задля якнайшвидшого повернення додому їхньої матері", - сказав Кирилич в коментарі УНН.

Раніше МЗС України повідомляло про те, що працює над питанням забезпечення правових підстав, щоб передати 10 дітей громадянки України, затриманої у Грузії, їхній бабусі в Україну. За ними до Грузії вирішили відправити президентський літак.

Додамо, 37-річна Юлія Сусляк разом із десятьма дітьми прибула до Грузії 8 квітня. Неповнолітніх, які за документами є її дітьми, вона планувала вивезти до Абхазії. Зокрема, грузинські правоохоронці по лінії Інтерполу повідомили, що розшукують 11-ту дитину громадянки України, яка на днях була затримана за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми. Сусляк запідозрили у торгівлі дітьми, бо чотири дитини з 10 - 2017 року народження, а ще троє - 2018 року народження.

Як повідомляв УНН, тбіліський міський суд обрав для Сусляк запобіжним заходом арешт. Попереднє слухання у справі призначено на 20 червня. Обвинуваченій загрожує від 14 до 17 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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