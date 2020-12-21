Дешевле, чем в США: Евросоюз согласовал цену вакцины от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Европейский Союз согласовал цену в 15,50 евро (около 528 грн) за дозу вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19. Об этом со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщает Reuters, передает УНН.
"ЕС согласился платить по 15,50 евро (около 528 грн) за дозу вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech. Цена, которая является конфиденциальной и согласовывалась для 300 миллионов доз, немного ниже, чем 19,50 долларов (около 547 грн) за прививку, которые Соединенные Штаты согласились заплатить за первую партию 100 миллионов доз той же вакцины", - отмечает издание.
Документ ЕС от 18 ноября, как указано, был распространен после того, как 11 ноября ЕС объявил о соглашении по поставкам с Pfizer и ее немецким партнером BioNTech.
Ожидается, что в понедельник, 21 декабря, регулирующий орган ЕС примет решение об одобрении вакцины Pfizer после того, как она была разрешена в нескольких странах, включая Великобританию и США.
Ранее вакцинацию от коронавируса начали Великобритания, США и Канада. Старт вакцинации в ЕС ожидается 27 декабря.
Украина ожидает, что удастся начать вакцинацию - с медиков - в феврале 2021 года.