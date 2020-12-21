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Дешевше, ніж у США: Євросоюз узгодив ціну вакцини від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Європейський Союз узгодив ціну в 15,50 євро (близько 528 грн) за дозу вакцини Pfizer/BioNTech від COVID-19. Про це з посиланням на внутрішній документ ЄС повідомляє Reuters, передає УНН.

Дешевше, ніж у США: Євросоюз узгодив ціну вакцини від коронавірусу

"ЄС погодився платити по 15,50 євро (близько 528 грн) за дозу вакцини проти COVID-19, розробленої Pfizer і BioNTech. Ціна, яка є конфіденційною і узгоджувалася для 300 мільйонів доз, трохи нижче, ніж 19,50 доларів (близько 547 грн) за вакцину, які Сполучені Штати погодилися заплатити за першу партію 100 мільйонів доз тієї ж вакцини", - зазначає видання.

Документ ЄС від 18 листопада, як зазначено, був поширений після того, як 11 листопада ЄС оголосив про угоду з Pfizer і її німецьким партнером BioNTech на поставку вакцини.

Очікується, що в понеділок, 21 грудня, регулюючий орган ЄС ухвалить рішення про схвалення вакцини Pfizer після того, як вона була дозволена у декількох країнах, включаючи Велику Британію і США.

Раніше вакцинацію від коронавірусу розпочали Велика Британія, США та Канада. Старт вакцинації у ЄС очікується 27 грудня.

Україна очікує, що вдасться розпочати вакцинацію - з медиків - у лютому 2021 року.

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