Дешевше, ніж у США: Євросоюз узгодив ціну вакцини від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Європейський Союз узгодив ціну в 15,50 євро (близько 528 грн) за дозу вакцини Pfizer/BioNTech від COVID-19. Про це з посиланням на внутрішній документ ЄС повідомляє Reuters, передає УНН.
"ЄС погодився платити по 15,50 євро (близько 528 грн) за дозу вакцини проти COVID-19, розробленої Pfizer і BioNTech. Ціна, яка є конфіденційною і узгоджувалася для 300 мільйонів доз, трохи нижче, ніж 19,50 доларів (близько 547 грн) за вакцину, які Сполучені Штати погодилися заплатити за першу партію 100 мільйонів доз тієї ж вакцини", - зазначає видання.
Документ ЄС від 18 листопада, як зазначено, був поширений після того, як 11 листопада ЄС оголосив про угоду з Pfizer і її німецьким партнером BioNTech на поставку вакцини.
Очікується, що в понеділок, 21 грудня, регулюючий орган ЄС ухвалить рішення про схвалення вакцини Pfizer після того, як вона була дозволена у декількох країнах, включаючи Велику Британію і США.
Раніше вакцинацію від коронавірусу розпочали Велика Британія, США та Канада. Старт вакцинації у ЄС очікується 27 грудня.
Україна очікує, що вдасться розпочати вакцинацію - з медиків - у лютому 2021 року.