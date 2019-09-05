Десантно-штурмовые катера "Кентавр" пройдут государственные испытания
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Недавно закончились заводские испытания десантно-штурмовых катеров "Кентавр" в Черном море. Следующим этапом станут уже государственные испытания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Уже завершены заводские испытания построенных катеров типа "Кентавр". Сейчас идет подготовка к проведению государственных испытаний. Катера уже несколько раз протестированы в акватории Черного моря у берегов Одесской области. Первые впечатления очень хорошие - они достаточно маневренные, скоростные, устойчивые к морским волнениям. Даже при волнении в три балла, катера уверенно маневрируют и дают максимальные скорости", - сообщили в МОУ.
В сообщении также указано, что катера построены по стандартам НАТО, поэтому это придает им преимущества по сравнению с кораблями и катерами советского производства. Они имеют автоматическую систему управления и современное навигационное оборудование.
В такой катер легко уместятся 32 военнослужащих.
Напомним, ранее США передали Украине катера Island.