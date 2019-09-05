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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 83310 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114345 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106108 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112777 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120811 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148824 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 149064 просмотра

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Десантно-штурмовые катера "Кентавр" пройдут государственные испытания

Десантно-штурмовые катера "Кентавр" пройдут государственные испытания

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Недавно закончились заводские испытания десантно-штурмовых катеров "Кентавр" в Черном море. Следующим этапом станут уже государственные испытания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Уже завершены заводские испытания построенных катеров типа "Кентавр". Сейчас идет подготовка к проведению государственных испытаний. Катера уже несколько раз протестированы в акватории Черного моря у берегов Одесской области. Первые впечатления очень хорошие - они достаточно маневренные, скоростные, устойчивые к морским волнениям. Даже при волнении в три балла, катера уверенно маневрируют и дают максимальные скорости", - сообщили в МОУ.

В сообщении также указано, что катера построены по стандартам НАТО, поэтому это придает им преимущества по сравнению с кораблями и катерами советского производства. Они имеют автоматическую систему управления и современное навигационное оборудование.

В такой катер легко уместятся 32 военнослужащих.

Напомним, ранее США передали Украине катера Island.

Украинские Национальные Новости

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