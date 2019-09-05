Десантно-штурмові катери "Кентавр" пройдуть державні випробування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Нещодавно закінчилися заводські випробування десантно-штурмових катерів "Кентавр" у Чорному морі. Наступним етапом стануть вже державні випробування. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
"Вже завершено заводські випробування новозбудованих катерів типу "Кентавр". Наразі триває підготовка до проведення державних випробувань. Катери вже декілька разів протестовано в акваторії Чорного моря поблизу берегів Одещини. Перші враження дуже гарні — вони достатньо маневрені, швидкісні, стійкі до морських хвилювань. Навіть при хвилюванні в три бали, катери впевнено маневрують та дають максимальні швидкості", - повідомили у МОУ.
У повідомленні також вказано, що катери побудовано за стандартами НАТО, тож це надає їм переваги порівняно зі старшими кораблями та катерами радянського виробництва. Вони мають автоматичну систему управління та сучасне навігаційне обладнання.
У такий катер легко вмістяться 32 військовослужбовці.
Нагадаємо, раніше США передали Україні катери Island.