Десантники успешно уничтожают российских оккупантов: Генштаб показал видео

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"Вот так артиллерийские подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожают российских оккупантов вместе с их бронетехникой", - сообщили в Генштабе в подписи к видео, которое предоставила служба по связям с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Генштаб ВСУ информирует, что потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 19,6 тыс. лиц, 732 танков, 157 самолетов и сотен единиц другой военной техники.