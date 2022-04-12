Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 19,6 тис. окупантів та 157 ворожих літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 19,6 тис. осіб, 732 танків, 157 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.04 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 19 600 осіб,
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- танків ‒ 732,
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- бойових броньованих машин ‒ 1946,
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- артилерійських систем – 349,
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- РСЗВ - 111,
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- засобів ППО - 63,
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- літаків – 157,
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- гелікоптерів – 140,
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- автомобільної техніки - 1406,
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- кораблів/катерів - 7,
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- цистерн з ПММ - 76,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 124,
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- спеціальної техніки - 25,
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- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.