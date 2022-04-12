Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 19,6 тыс. оккупантов и 157 вражеских самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 19,6 тыс. лиц, 732 танков, 157 самолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.04 ориентировочно составляют:
-
- личного состава – около 19 600 человек,
-
- танков ‒ 732,
-
- боевых бронированных машин ‒ 1946,
-
- артиллерийские системы – 349,
-
- РСЗО - 111,
-
- средств ПВО - 63,
-
- самолетов – 157,
-
- вертолетов – 140,
-
- автомобильной техники - 1406,
-
- кораблей/катеров - 7,
-
- цистерн с ГСМ - 76,
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 124,
-
- специальной техники - 25,
-
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
-
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.