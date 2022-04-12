Десантники успішно знищують російських окупантів: Генштаб показав відео
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео, як працюють українські десантники, знищуючи ворога, пише УНН.
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"Ось так артилерійські підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищують російських окупантів разом з їхньою бронетехнікою", - повідомили у Генштабі у підписі до відео, яке надала служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Доповнення
Генштаб ЗСУ інформує, що втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 19,6 тис. осіб, 732 танків, 157 літаків та сотень одиниць іншої військової техніки.