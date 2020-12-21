Госстат: падение ВВП в третьем квартале года замедлилось до 3,5%

"Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в III квартале 2020г. по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 8,5%, а по сравнению с III кварталом 2019г. уменьшился на 3,5%", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что номинальный ВВП составил 1156,8 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 27 673 грн.

Напомним, по словам экспертов, украинская экономика по базовому сценарию развития в 2021 году покажет рост в 4%, но это на 2% меньше по сравнению даже с развивающимися странами.

По информации НБУ, бюджет 2021 года построен на оптимистических предположениях и может нуждаться в корректировкахок.