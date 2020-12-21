Держстат: падіння ВВП у третьому кварталі року сповільнилося до 3,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У третьому кварталі 2020 року падіння валового внутрішнього продукту сповільнилось до 3,5% у порівнянні з відповідним періодом 2019 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Держстату.
“Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у ІІI кварталі 2020р. порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 8,5%, а порівняно з ІІI кварталом 2019р. зменшився на 3,5%”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що номінальний ВВП становив 1156,8 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу — 27 673 грн.
Нагадаємо, за словами експертів, українська економіка за базового сценарію розвитку у 2021 році покаже зростання у 4%, але це на 2% менше у порівнянні навіть з країнами, що розвиваються.
За інформацією НБУ, бюджет 2021 року побудований на оптимістичних припущеннях та може потребувати коригувань.