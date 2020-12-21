Бюджет-2021: Нацбанк заявив про ризик недоотримання доходів

"Бюджет 2021 року, попри певні доопрацювання, побудований на оптимістичних припущеннях. Через це існує ризик недоотримання доходів (у тому числі у частині перерахування прибутку НБУ), що може потребувати внесення коригувань", - сказано у звіті.

Запланований дефіцит державного бюджету у 2021 році є значним, як в абсолютних – 246,6 млрд грн, так і відносних показниках – близько 5,5% ВВП, зазначають у НБУ.

На думку фахівців Нацбанку, спроможність уряду його профінансувати напряму залежатиме від доступу до позик на зовнішніх ринках та позик від МФО.

"Чистий обсяг запозичень має становити 233,4 млрд грн, з яких 55% – ОВДП. Залучення таких значних ресурсів на внутрішньому ринку малоймовірне без повернення на нього іноземних портфельних інвесторів. НБУ неодноразово наголошував, що не планує вдаватися до непрямого фінансування дефіциту бюджету через збільшення портфелю урядових цінних паперів", - наголошують у Нацбанку.

Крім того, зазначено у звіті, високими є ризики зростання гарантованого державою боргу.

"В ухваленому бюджеті граничний обсяг надання державних гарантій встановлено у сумі до 88,7 млрд грн. Це більше ніж утричі перевищує ліміт, передбачений Бюджетним кодексом й може призвести до суттєвих витрат за такими зобов’язаннями у наступних бюджетних періодах", - зауважують у НБУ.

Зазначається, що значний дефіцит бюджету другий рік поспіль зумовлений необхідністю підтримання економіки в умовах пандемії.

"Для цього варто зробити фокус на цільових й відносно невеликих за обсягом програмах підтримки населення та бізнесу – наданні компенсацій МСБ, портфельних гарантіях, доступних кредитах за програмою 5-7-9", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, у Верховній Раді 15 грудня, після кількох засідань профільного комітету, вдалося уникнути "бюджетної ночі" і ухвалити законопроект про Державний бюджет на 2021 рік - 289 голосами.

Як повідомляв УНН, станом на 21 грудня Закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік" підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, наразі його передано на підпис Президенту Володимиру Зеленському.