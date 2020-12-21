Бюджет-2021 передали на підпис Зеленському

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 68467 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 50368 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 54963 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 64125 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 86655 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 118460 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 203193 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 213245 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184469 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174405 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 40784 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 57780 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 92996 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 64218 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 78096 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 68424 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 79271 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 242083 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 269310 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 354650 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 15812 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 15879 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 18712 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 19675 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 93780 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Бюджет-2021 передали на підпис Зеленському

Київ • УНН

 • 12311 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Закон “Про Державний бюджет України на 2021 рік” підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, наразі його передано на підпис Президенту Володимиру Зеленському. Про це УНН повідомили у пресслужбі Апарату ВР.

Бюджет-2021 передали на підпис Зеленському

"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон “Про Державний бюджет України на 2021 рік” (зареєстрований як законопроект №4000). Закон передано на підпис Президенту України", - вказано у повідомленні.

Зазначимо, наразі на сторінці законопроекту на сайті парламенту такої інформації немає.

Згідно з документом, наступного року на розвиток освіти і науки планують виділити 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на соціальний захист населення – 315 млрд грн. На безпеку та оборону держави передбачили 267 млрд грн.

Разом з тим, на боротьбу з пандемією наступного року виділять 19,4 млрд грн, з яких:

  • 15,8 млрд грн - програма медичних гарантій;
  • 2,6 млрд грн - закупівля вакцин;
  • 1 млрд грн - запобігання поширенню COVID-19 в школах.

Крім того, планується створення окремого спеціального фонду для протидії COVID-19.

Також заплановано підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6000 грн; та з 1 грудня 2021 року - 6500 грн.

Нагадаємо, Верховній Раді 15 грудня, після кількох засідань профільного комітету, вдалося уникнути "бюджетної ночі" і ухвалити законопроект про Державний бюджет на 2021 рік - 289 голосами - лише частини "монобільшості" та представників інших політсил і позафракційних.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$62.80
Bitcoin
$79,435.10
S&P 500
$5,211.60
Tesla
$246.62
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.35
Ethereum
$1,512.52