Бюджет-2021 передали на підпис Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Закон “Про Державний бюджет України на 2021 рік” підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, наразі його передано на підпис Президенту Володимиру Зеленському. Про це УНН повідомили у пресслужбі Апарату ВР.
"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон “Про Державний бюджет України на 2021 рік” (зареєстрований як законопроект №4000). Закон передано на підпис Президенту України", - вказано у повідомленні.
Зазначимо, наразі на сторінці законопроекту на сайті парламенту такої інформації немає.
Згідно з документом, наступного року на розвиток освіти і науки планують виділити 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на соціальний захист населення – 315 млрд грн. На безпеку та оборону держави передбачили 267 млрд грн.
Разом з тим, на боротьбу з пандемією наступного року виділять 19,4 млрд грн, з яких:
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- 15,8 млрд грн - програма медичних гарантій;
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- 2,6 млрд грн - закупівля вакцин;
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- 1 млрд грн - запобігання поширенню COVID-19 в школах.
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Крім того, планується створення окремого спеціального фонду для протидії COVID-19.
Також заплановано підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6000 грн; та з 1 грудня 2021 року - 6500 грн.
Нагадаємо, Верховній Раді 15 грудня, після кількох засідань профільного комітету, вдалося уникнути "бюджетної ночі" і ухвалити законопроект про Державний бюджет на 2021 рік - 289 голосами - лише частини "монобільшості" та представників інших політсил і позафракційних.