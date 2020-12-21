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Бюджет-2021 передали на подпись Зеленскому

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, на данный момент он передан на подпись Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Аппарата ВР.

Бюджет-2021 передали на подпись Зеленскому

"Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год"(зарегистрирован как законопроект №4000). Закон передан на подпись Президенту Украины", - указано в сообщении.

Отметим, в настоящее время на странице законопроекта на сайте парламента такой информации нет.

Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируют выделить 139,5 млрд грн, на медицину - 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения - 315 млрд грн. На безопасность и оборону государства предусмотрели 267 млрд грн.

Вместе с тем, на борьбу с пандемией следующем году выделят 19,4 млрд грн, из которых:

  • 15,8 млрд грн - программа медицинских гарантий;
  • 2,6 млрд грн - закупка вакцин;
  • 1 млрд грн - предотвращение распространения COVID-19 в школах.

Кроме того, планируется создание отдельного специального фонда для противодействия COVID-19.

Также запланировано повышение минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 6000 грн; и с 1 декабря 2021 года - 6500 грн.

Напомним, Верховной Раде 15 декабря, после нескольких заседаний профильного комитета, удалось избежать "бюджетной ночи" и принять законопроект о Государственном бюджете на 2021 года - 289 голосами - лишь части "монобольшинства" и представителей других политсил и внефракционных.

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