Бюджет-2021: Нацбанк заявил о риске недополучения доходов

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 75338 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 146602 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 153671 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 348934 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 204767 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 476383 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 343275 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 226258 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 250175 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257908 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
86%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 114893 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 41043 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 63951 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 59686 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 43941 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 115018 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 106994 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 196514 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 348952 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 476396 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 16946 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 31746 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 39596 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 69110 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 91195 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Бюджет-2021: Нацбанк заявил о риске недополучения доходов

Киев • УНН

 • 14515 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Бюджет 2021 года построен на оптимистичных предположениях и может потребовать корректировок. Об этом говорится в годовом отчете о финансовой стабильности, представленном сегодня Нацбанком Украины, передает УНН.

Бюджет-2021: Нацбанк заявил о риске недополучения доходов

"Бюджет 2021 года, несмотря на определенные доработки, построен на оптимистических предположениях. Из-за этого существует риск недополучения доходов (в том числе в части перечисления прибыли НБУ), что может потребовать внесения корректировок", - говорится в отчете.

Планируемый дефицит государственного бюджета в 2021 году является значительным, как в абсолютных - 246,6 млрд грн, так и в относительных показателях - около 5,5% ВВП, отмечают в НБУ.

По мнению специалистов Нацбанка, способность правительства его профинансировать напрямую зависит от доступа к займам на внешних рынках и займов от МФО.

"Чистый объем заимствований должен составлять 233,4 млрд грн, из которых 55% - ОВГЗ. Привлечение столь значительных ресурсов на внутреннем рынке маловероятно без возврата на него иностранных портфельных инвесторов. НБУ неоднократно подчеркивал, что не планирует прибегать к косвенному финансированию дефицита бюджета из-за увеличения портфеля государственных ценных бумаг", - отмечают в Нацбанке.

Кроме того, отмечено в отчете, высоки риски роста гарантированного государством долга.

"В принятом бюджете предельный объем предоставления государственных гарантий установлен в сумме до 88,7 млрд грн. Это больше чем втрое превышает лимит, предусмотренный Бюджетным кодексом и может привести к существенным расходам по таким обязательствам в следующих бюджетных периодах", - отмечают в НБУ.

Отмечается, что значительный дефицит бюджета второй год подряд обусловлен необходимостью поддержания экономики в условиях пандемии.

"Для этого стоит сделать фокус на целевых и относительно небольших по объему программах поддержки населения и бизнеса - предоставлении компенсаций МСБ, портфельных гарантиях, доступных кредитах по программе 5-7-9", - говорится в отчете.

Напомним, в Верховной Раде 15 декабря, после нескольких заседаний профильного комитета, удалось избежать "бюджетной ночи" и принять законопроект о Государственном бюджете на 2021 года - 289 голосами.

Как сообщал УНН, по состоянию на 21 декабря Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, пока он передан на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,620.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,782.04