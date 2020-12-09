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Падіння ВВП України сповільнилося до 5,2% - Мінекономіки

Падіння ВВП України сповільнилося до 5,2% - Мінекономіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Скорочення економіки України за підсумками січня-жовтня 2020 року сповільнилося до 5,2% з 5,5% падіння за перших дев'ять місяців. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінекономіки.

"За підсумками 10 місяців 2020 року... зменшення обсягів ВВП Мінекономіки орієнтовно оцінює на рівні 5,2% (п/п)", - вказали у відомстві.

При цьому вказано, що переважання песимістичних настроїв бізнесу, а також невизначеність щодо тривалості і характеру карантинних обмежень як в середині країни, так і поза її межами продовжували стримувати розвиток економіки.

"За підсумком року падіння ВВП очікується в межах прогнозованих тенденцій - 4,8%-5,0% (р/р). Раніше не прогнозоване впровадження карантину "вихідного дня" не матиме суттєвого впливу на підсумки року (за оцінками Мінекономіки втрати становлять 0,04-0,06 в.п. у розрахунку за рік)", - додали у міністерстві.

Водночас, як зазначається, окремим негативним чинником впливу до кінця року є низхідна динаміка у сільському господарстві, зокрема рослинництві, в умовах надзвичайно нижчого за минулорічний рекордний обсяг врожаю зернових культур, а також овочів, фруктів та олійних культур.

Нагадаємо, падіння економіки України у січні-вересні оцінювалося у 5,5%.

Українські Національні Новини

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