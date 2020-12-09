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3 марта, 21:00 • 67341 просмотра

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Падение ВВП Украины замедлился до 5,2% - Минэкономики

Падение ВВП Украины замедлился до 5,2% - Минэкономики

Киев  •  УНН

 • 10524 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сокращение экономики Украины по итогам января-октября 2020 года замедлился до 5,2% с 5,5% падения за первые девять месяцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минэкономики.

"По итогам 10 месяцев 2020 года... уменьшение объемов ВВП Минэкономики ориентировочно оценивает на уровне 5,2% (п/п)", - указали в ведомстве.

При этом указано, что преобладание пессимистических настроений бизнеса, а также неопределенность относительно продолжительности и характера карантинных ограничений как внутри страны, так и за ее пределами продолжали сдерживать развитие экономики.

"По итогам года падение ВВП ожидается в пределах прогнозируемых тенденций - 4,8%-5,0% (г/г). Раньше не прогнозируемое внедрение карантина "выходного дня" не будет иметь существенного влияния на итоги года (по оценкам Минэкономики потери составляют 0,04-0,06 п.п. в расчете за год)", - добавили в министерстве.

В то же время, как отмечается, отдельным негативным фактором влияния до конца года является нисходящая динамика в сельском хозяйстве, в частности растениеводстве, в условиях чрезвычайно меньшего, чем прошлогодний рекордный объем урожая зерновых культур, а также овощей, фруктов и масличных культур.

Напомним, падение экономики Украины в январе-сентябре оценивалось в 5,5%.

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