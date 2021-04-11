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Госсекретарь США: Вашингтон очень беспокоит ситуация на границе Украины и России

Госсекретарь США: Вашингтон очень беспокоит ситуация на границе Украины и России

Киев  •  УНН

 • 27616 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Вашингтон озабочен ситуацией на границе Украины и России, американские власти в настоящее время обсуждают данную тему с союзниками и партнерами из числа европейских государств. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC, передает УНН.

Детали

“Должен сказать, что я серьезно обеспокоен действиями России на границе с Украиной”, — отметил он. По словам Блинкена, “на этих границах сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года”. “Вот почему мы поддерживаем очень тесные контакты и координацию с нашими союзниками и партнерами в Европе. Все разделяют эту озабоченность”, — сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

Блинкен отметил в связи с этим, что администрация 44-го президента США Барака Обамы ранее “предпринимала серьезные усилия в сфере международных отношений, чтобы заставить Россию заплатить и ввести против нее санкции” в свете оккупации Крыма Россией и агрессии Москвы на Донбассе. Госсекретарь сообщил, что это “удержало Россию от дальнейших действий”.

Контекст

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку якобы никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее на Донбассе якобы является “внутриукраинским конфликтом”, в котором российские войска никогда не участвовали — повторив утверждение российской пропаганды.

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

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