Держсекретар США: Вашингтон дуже турбує ситуація на кордоні України та Росії

Деталі

“Повинен сказати, що я серйозно стурбований діями Росії на кордоні з Україною”, — зазначив він. За словами Блінкена, “на цих кордонах зосереджено більше російських сил, ніж будь-коли з 2014 року”. “Ось чому ми підтримуємо дуже тісні контакти і координацію з нашими союзниками і партнерами в Європі. Усі поділяють цю стурбованість”, — сказав керівник зовнішньополітичного відомства США.

Блінкен зазначив у зв’язку з цим, що адміністрація 44-го президента США Барака Обами раніше “робила серйозні зусилля в сфері міжнародних відносин, щоб змусити Росію заплатити і ввести проти неї санкції” в світлі окупації Криму Росією і агресії Москви на Донбасі. Держсекретар повідомив, що це “утримало Росію від подальших дій”.

Контекст

Як раніше заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, переміщення російських військ по території Росії не повинно турбувати інші держави, оскільки нібито ніяк не загрожує їм. Він також підкреслив, що те, що відбувається на Донбасі нібито є “внутрішньоукраїнським конфліктом”, в якому російські війська ніколи не брали участь — повторивши твердження російської пропаганди.

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.