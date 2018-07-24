Госсекретарь США назвал полезной встречу Трампа и Путина

"Это была важная встреча и она полезна для всего мира, - отметил шеф американской дипломатии, добавив, что в среду выступит на слушаниях в Конгрессе США. - Я намерен затронуть многие другие вопросы, кроме вопроса об отношениях США и России". При этом госсекретарь США утверждал, что, по его мнению, при обсуждении итогов саммита в Хельсинки "не учитывают один момент - это стремление США дать отпор попыткам вмешательства со стороны России".

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"Я обсуждал с президентом Трампом его встречу с президентом Путиным, и я принимал участие в обсуждении вопросов в более широком составе, - отметил госсекретарь США. - Я также говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после встречи, и мы прояснили ряд вопросов".

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки длилась 3 часа 50 минут, лидеры провели открытые переговоры, а также пообщались тет-а-тет. Они обсудили тему взаимоотношений двух стран: экономическое сотрудничество, вмешательство России в американские выборы в 2016 году и ситуацию вокруг развития элементов противоракетной обороны США.

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Также затрагивались вопросы международной повестки: урегулирование сирийского конфликта, вопросы выполнения договоренностей по ликвидации ракет средней и малой дальности, соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия, тема выхода США по иранской ядерной сделки, транзит российского газа через Украину и другие темы.