Госсекретарь США назвал полезной встречу Трампа и Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Встреча президентов США и России в Хельсинки на прошлой неделе была полезной, но при её оценке многие комментаторы упускают из виду тот факт, что США продемонстрировали готовность противостоять действиям РФ. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил во вторник на пресс-конференции в Пало-Альто (штат Калифорния), по завершении консультаций с министром иностранных дел Австралии Джули Бишоп и министром обороны Австралии Марис Пейн, информирует УНН со ссылкой на сайт Госдепартамента.
"Это была важная встреча и она полезна для всего мира, - отметил шеф американской дипломатии, добавив, что в среду выступит на слушаниях в Конгрессе США. - Я намерен затронуть многие другие вопросы, кроме вопроса об отношениях США и России". При этом госсекретарь США утверждал, что, по его мнению, при обсуждении итогов саммита в Хельсинки "не учитывают один момент - это стремление США дать отпор попыткам вмешательства со стороны России".
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"Я обсуждал с президентом Трампом его встречу с президентом Путиным, и я принимал участие в обсуждении вопросов в более широком составе, - отметил госсекретарь США. - Я также говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после встречи, и мы прояснили ряд вопросов".
Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки длилась 3 часа 50 минут, лидеры провели открытые переговоры, а также пообщались тет-а-тет. Они обсудили тему взаимоотношений двух стран: экономическое сотрудничество, вмешательство России в американские выборы в 2016 году и ситуацию вокруг развития элементов противоракетной обороны США.
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Также затрагивались вопросы международной повестки: урегулирование сирийского конфликта, вопросы выполнения договоренностей по ликвидации ракет средней и малой дальности, соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия, тема выхода США по иранской ядерной сделки, транзит российского газа через Украину и другие темы.