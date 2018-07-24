Держсекретар США назвав корисною зустріч Трампа і Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Зустріч президентів США і Росії у Гельсінкі на минулому тижні була корисною, але при її оцінці багато коментаторів не беруть до уваги той факт, що США продемонстрували готовність протистояти діям РФ. Про це держсекретар США Майкл Помпео заявив у вівторок під час прес-конференції у Пало-Альто (штат Каліфорнія), по завершенні консультацій з міністром закордонних справ Австралії Джулі Бішоп і міністром оборони Австралії Маріс Пейн, інформує УНН із посиланням на сайт Держдепартаменту.
“Це була важлива зустріч і вона корисна для всього світу, — зазначив шеф американської дипломатії, додавши, що в середу виступить на слуханнях у Конгресі США. — Я маю намір торкнутися багато інших питань, крім питання про відносини США і Росії”. При цьому держсекретар США стверджував, що, на його думку, під час обговорення підсумків саміту в Гельсінкі “не беруть до уваги один момент — це прагнення США дати відсіч спробам втручання з боку Росії”.
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“Я обговорював зі президентом Трампом його зустріч з президентом Путіним, і я брав участь в обговоренні питань у ширшому складі, — зазначив держсекретар США. — Я також говорив із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим після зустрічі, і ми прояснили ряд питань”.
Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа у Гельсінкі тривала 3 години 50 хвилин, лідери провели відкриті переговори, а також поспілкувалися віч-на-віч. Вони обговорили тему взаємин двох країн: економічне співробітництво, втручання Росії в американські вибори в 2016 році і ситуацію навколо розвитку елементів протиракетної оборони США.
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Також порушувалися питання міжнародного порядку: врегулювання сирійського конфлікту, питання виконання домовленостей щодо ліквідації ракет середньої і малої дальності, дотримання договору про нерозповсюдження ядерної зброї, тема виходу США з іранської ядерної угоди, транзит російського газу через Україну та інші теми.