Держсекретар США назвав корисною зустріч Трампа і Путіна

“Це була важлива зустріч і вона корисна для всього світу, — зазначив шеф американської дипломатії, додавши, що в середу виступить на слуханнях у Конгресі США. — Я маю намір торкнутися багато інших питань, крім питання про відносини США і Росії”. При цьому держсекретар США стверджував, що, на його думку, під час обговорення підсумків саміту в Гельсінкі “не беруть до уваги один момент — це прагнення США дати відсіч спробам втручання з боку Росії”.

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“Я обговорював зі президентом Трампом його зустріч з президентом Путіним, і я брав участь в обговоренні питань у ширшому складі, — зазначив держсекретар США. — Я також говорив із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим після зустрічі, і ми прояснили ряд питань”.

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа у Гельсінкі тривала 3 години 50 хвилин, лідери провели відкриті переговори, а також поспілкувалися віч-на-віч. Вони обговорили тему взаємин двох країн: економічне співробітництво, втручання Росії в американські вибори в 2016 році і ситуацію навколо розвитку елементів протиракетної оборони США.

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Також порушувалися питання міжнародного порядку: врегулювання сирійського конфлікту, питання виконання домовленостей щодо ліквідації ракет середньої і малої дальності, дотримання договору про нерозповсюдження ядерної зброї, тема виходу США з іранської ядерної угоди, транзит російського газу через Україну та інші теми.