Госпродпотребслужба: количество жалоб на интернет-магазины увеличилось в три раза

“Если в 2013 году количество жалоб на работу интернет-магазинов составляло 3,2% общего количества всех жалоб, то в 2016 году их было уже 4,8%, то есть количество жалоб выросло в полтора раза, а в 2017-м — 6,5%. При этом за 9 месяцев 2016 года Госпродпотребслужба получила 468 жалоб на работу интернет-магазинов, а в 2017 — уже 1275 жалоб (то есть количество жалоб увеличилось почти в 2,7 раза — ред.)”, - сказал Кобельков.

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По его словам, вопрос работы интернет-магазинов является большой проблемой.

“Закон четко требует, что перед тем, как приобрести товар, мы должны ознакомиться с тем, кто вам продает товар, где он находится, как вам, в случае если товар некачественный, реализовать свое право на возврат товара. Некоторые недобросовестные бизнесмены намеренно не указывают эту информацию. В результате ни потребитель, ни контролирующий орган не сможет найти такого предпринимателя, чтобы привлечь его к ответственности”, - добавил начальник отдела департамента защиты прав потребителей Госпродпотребслужбы.

Напомним, как писал УНН, в Украине менее 1% жалоб на интернет-магазины удовлетворяется.

Заметим, что особенно в зоне риска находятся сегодня покупки в интернет-магазинах алкогольной продукции.

Как пояснил директор по юридическим вопросам компании Beverage Trading Company Сергей Ткачук, за продажу некачественного алкоголя в Интернете сегодня никакой ответственности нет.

“Для того, чтобы торговля в сети алкоголем стала, скажем так, заметной для правоохранителей, необходимы изменения в законодательстве. Также, по моему мнению, необходимо введение жесткой ответственности за такой вид бизнеса, ведь все это в абсолютном большинстве — теневой рынок, а значит — потеря налогов госбюджетами”, - добавил он.