Госпродпотребслужба: количество жалоб на интернет-магазины увеличилось в три раза

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 13831 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 32035 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 48609 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 75539 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 119516 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 91450 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 127952 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 185466 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 278926 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203258 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3м/с
74%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 121327 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 113913 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 95111 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 119825 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 66494 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 67212 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 120577 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 385278 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 346871 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 431606 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 1486 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 16823 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 27978 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 34120 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 69259 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Госпродпотребслужба: количество жалоб на интернет-магазины увеличилось в три раза

Киев • УНН

 • 10515 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В течение прошлого года количество жалоб на интернет-магазины увеличилось втрое. Об этом журналистам на всеукраинском форуме в Киеве сообщил начальник отдела департамента защиты прав потребителей Госпродпотребслужбы Олег Кобельков, передает корреспондент УНН.

Госпродпотребслужба: количество жалоб на интернет-магазины увеличилось в три раза

“Если в 2013 году количество жалоб на работу интернет-магазинов составляло 3,2% общего количества всех жалоб, то в 2016 году их было уже 4,8%, то есть количество жалоб выросло в полтора раза, а в 2017-м — 6,5%. При этом за 9 месяцев 2016 года Госпродпотребслужба получила 468 жалоб на работу интернет-магазинов, а в 2017 — уже 1275 жалоб (то есть количество жалоб увеличилось почти в 2,7 раза — ред.)”, - сказал Кобельков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине растут продажи “левой” водки через Интернет

По его словам, вопрос работы интернет-магазинов является большой проблемой.

“Закон четко требует, что перед тем, как приобрести товар, мы должны ознакомиться с тем, кто вам продает товар, где он находится, как вам, в случае если товар некачественный, реализовать свое право на возврат товара. Некоторые недобросовестные бизнесмены намеренно не указывают эту информацию. В результате ни потребитель, ни контролирующий орган не сможет найти такого предпринимателя, чтобы привлечь его к ответственности”, - добавил начальник отдела департамента защиты прав потребителей Госпродпотребслужбы.

Напомним, как писал УНН, в Украине менее 1% жалоб на интернет-магазины удовлетворяется.

Заметим, что особенно в зоне риска находятся сегодня покупки в интернет-магазинах алкогольной продукции.

Как пояснил директор по юридическим вопросам компании Beverage Trading Company Сергей Ткачук, за продажу некачественного алкоголя в Интернете сегодня никакой ответственности нет.

“Для того, чтобы торговля в сети алкоголем стала, скажем так, заметной для правоохранителей, необходимы изменения в законодательстве. Также, по моему мнению, необходимо введение жесткой ответственности за такой вид бизнеса, ведь все это в абсолютном большинстве — теневой рынок, а значит — потеря налогов госбюджетами”, - добавил он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,574.63