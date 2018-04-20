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Держпродспоживслужба: кількість скарг на інтернет-магазини збільшилась утричі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Протягом минулого року кількість скарг на інтернет-магазини збільшилась утричі. Про це журналістам на всеукраїнському форумі у Києві повідомив начальник відділу департаменту захисту прав споживачів Держпродспоживслужби Олег Кобельков, передає кореспондент УНН.

Держпродспоживслужба: кількість скарг на інтернет-магазини збільшилась утричі

“Якщо у 2013 році кількість скарг на роботу інтернет-магазинів складала 3,2% загальної кількості всіх скарг, то у 2016 їх було вже 4,8%, тобто кількість скарг зросла у півтора рази, а у 2017 — 6,5%. При цьому за 9 місяців 2016 року Держпродспоживслужба отримала 468 скарг на роботу інтернет-магазинів, а в 2017 — уже 1275 скарг (тобто кількість скарг збільшилась майже у 2,7 рази — ред.)”, — сказав Кобельков.

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За його словами, питання роботи інтернет-магазинів є великою проблемою.

“Закон чітко вимагає, що перед тим, як придбати товар, ми маєте ознайомитись з тим, хто вам продає товар, де він знаходиться, як вам, у разі якщо товар неякісний, реалізувати своє право на повернення товару. Деякі недобросовісні бізнесмени навмисно не вказують цю інформацію. У результаті ні споживач, ні контролюючий орган не зможе знайти такого підприємця, щоб притягнути його до відповідальності”, — додав начальник відділу департаменту захисту прав споживачів Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, як писав УНН, в Україні менше 1% скарг на інтернет-магазини задовольняється.

Зауважимо, що особливо у зоні ризику знаходяться сьогодні покупки в Інтернет-магазинах алкогольної продукції.

Як пояснив директор з юридичних питань компанії Beverage Trading Company Сергій Ткачук, за продаж неякісного алкоголю в Інтернеті сьогодні жодної відповідальності немає.

“Для того, щоб торгівля в мережі алкоголем стала, скажімо так, помітною для правоохоронців, необхідні зміни в законодавстві. Також, на мою думку, необхідно введення жорсткої відповідальності за такий вид бізнесу, адже все це в абсолютній більшості, — тіньовий ринок, а отже — втрата податків держбюджетами”, — додав він.

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