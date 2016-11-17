Госпогранслужба запустила опрос о запрете въезда в Украину российским артистам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Государственная пограничная служба запустила онлайн-опрос о том, стоит ли запрещать въезд российским артистам на территорию Украины из-за визита на оккупированную территорию Крыма, передает УНН со ссылкой на сайт ГПСУ.
Так, на официальном сайте ГПСУ запустили голосование относительно того, стоит ли запрещать въезд в Украину российским артистам, которые посещали оккупированный Крым.
В голосовании предложили три варианта ответов: "Да, нужно", "Нет", "Не вижу смысла".
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины запретила въезд 140 деятелям культуры РФ, в том числе - 50-ти - начиная с декабря прошлого года.