Держприкордонслужба запустила опитування щодо заборони в'їзду в Україну російським артистам
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Державна прикордонна служба запустила онлайн-опитування щодо того, чи варто забороняти в’їзд російським артистам на територію України через візит на окуповану територію Криму, передає УНН з посиланням на сайт ДПСУ.
Так, на офіційному сайті ДПСУ запустили голосування щодо того, чи варто забороняти в’їзд в Україну російським артистам, які відвідували окупований Крим.
У голосуванні запропоновано три варіанти відповідей: “Так, потрібно”, “Ні”, “Не бачу сенсу”.
Як повідомляв УНН, Служба безпеки України заборонила в'їзд 140 діячам культури РФ, в тому числі - 50-тьом - починаючи з грудня минулого року.