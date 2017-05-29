Гособвинитель не видит необходимости для участия генпрокурора по делу В.Януковича

"Как старший группы прокуроров, я заявляю ответственно, что на суде присутствовали и поддерживают государственное обвинение два профессиональных прокуроры, в состоянии доказать вину и поддержать гособвинения в дальнейшем. На участие Гененерального прокурора Юрия Луценко необходимости я не вижу ", - сказал прокурор.

Р.Кравченко пояснил, что Генпрокурор имеет право принимать участие в судебном заседании в качестве представителя государственного обвинения, "но это не обязанность, как об этом говорил защитник Сердюк".

Напомним, Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение подготовительного заседания в уголовном производстве по обвинению экс-президента Виктора Януковича на 16 июня.

Отметим, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.